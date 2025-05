La Polizia di Stato di Brindisi arresta un uomo per rapina

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi, lo scorso venerdì 16 maggio, a seguito di segnalazione giunta sui numeri di emergenza, ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 57 anni che, pochi minuti prima, si era reso autore di una rapina impropria consumata all’interno di un supermercato del centro cittadino. L’uomo, subito dopo esser stato sorpreso a rubare la merce dagli scaffali, ha iniziato a minacciare i dipendenti anche con l’utilizzo di cocci di vetro di alcune bottiglie di liquori precedentemente sottratte dagli scaffali e poi fatte cadere sul pavimento.

Subito dopo, pur di assicurarsi la merce appena rubata, l’uomo aggrediva fisicamente alcuni dipendenti causando loro lesioni personali per poi darsi a precipitosa fuga.

In pochissimi minuti diversi equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile hanno perlustrato la zona individuando e bloccando il soggetto. All’interno del suo zaino vi era ancora parte della merce rubata.

L’uomo, un’ora prima, aveva tentato di porre in essere la stessa condotta ai danni di un altro supermercato senza riuscire nel suo intento trovando fattiva opposizione da parte dei dipendenti del negozio.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’avvenuto arresto, disponeva l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Brindisi.