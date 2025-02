La Polizia di Stato di Brindisi ricorda Palatucci con docenti e studenti

In occasione dell’80° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, deceduto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio numerosi ebrei, nella mattinata di domani 19 febbraio, il Questore di Brindisi Giampietro Lionetti con la collaborazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Commenda Patrizia Carra, ha organizzato una cerimonia in onore del Funzionario di Polizia, suddivisa in due momenti.

Alle ora 10 presso la Questura di Brindisi, alla presenza del Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale e di una rappresentanza di scolaresche, si svolgerà una piccola cerimonia religiosa con l’assistente spirituale della Polizia di Stato Claudio Macchitella e l’avv. Cosimo Yehudah Pagliara, Coordinatore del Centro Ebraico di Cultura “Torah veZion” di Brindisi, dinanzi al cippo commemorativo donato nel 2021 dal Centro Ebraico e alla stele posta nell’atrio della Questura, donata nel 2007 dall’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni e dall’ACIAS.

L’evento proseguirà alle ore 11 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Cesare” di Brindisi e sarà impreziosito dalla rappresentazione teatrale dal titolo “Istruttoria”, opera di Peter Weiss, interpretata dai docenti dell’Istituto, incentrata sul processo tenuto a Francoforte contro i responsabili dello sterminio degli ebrei ad Auschwitz e dalla presenza di Ivo Mattioli, primo violino dell’orchestra Oles di Lecce. Seguiranno gli interventi delle Istituzioni presenti e i canti intonati dagli alunni della scuola.