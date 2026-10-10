“La povertà abita anche a Brindisi”: al via il nuovo appuntamento del podcast “Caffè tra amici” promosso da Miglio 365



L’Associazione Culturale Miglio 365 torna a accendere i riflettori su uno dei temi sociali più

complessi e urgenti del territorio attraverso la nuova puntata del podcast “Caffè tra Amici

Podcast”, intitolata “La povertà abita anche a Brindisi”.

L’evento si terrà lunedì 12 ottobre 2026, a partire dalle ore 19:00, nella sede sociale

dell’associazione situata in Via Pordenone 8 a Brindisi. L’appuntamento vedrà la

partecipazione e il confronto di Don Salvatore Tardio, parroco della Parrocchia San Nicola in

Brindisi, e di Isabella Lettori, consigliera regionale della Puglia e componente della III

Commissione Consiliare (assistenza sanitaria e servizi sociali), con la moderazione affidata a

Francesco Buongiorno.

L’iniziativa intende proporre una riflessione approfondita sulle fragilità socio-economiche

locali, unendo le prospettive e le testimonianze di chi vive ed opera quotidianamente nel

tessuto sociale e istituzionale brindisino. La registrazione del podcast si svolgerà dal vivo

presso la sede dell’associazione e la puntata integrale sarà successivamente pubblicata e

resa fruibile al pubblico sui canali social ufficiali di Miglio 365. La cittadinanza è invitata a

partecipare.