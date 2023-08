la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, come è noto, è partita nei giorni scorsi dal nostro porto con la nave Prince per le sue vacanze in Albania.

Ne hanno parlato tutte le testate giornalistiche, a conferma dell’impo9rtanza dello scalo portuale brindisino. Lo staff dell’Albline Srl ( Andrea Iacca, Alessandro Martinelli e l’armatore Arkoumanis) agenzia centrale della compagnia A-Ships ha accolto a bordo l’illustre rappresentante politico della nostra nazione.