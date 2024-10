La presentazione a Brindisi del calendario dei Carabinieri

Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2025, che quest’anno giunge alla 92^ edizione. Apparve per la prima volta nel 1928 e, da allora, è diventato un oggetto molto prezioso e apprezzato, simbolo della tradizione e dei valori dell’Arma, pronto per entrare nelle case e nei luoghi di lavoro di tutta Italia. Ogni anno viene sviluppato un tema attinente la storia o l’attività dell’istituzione. Quest’anno è dedicato al tema:”I Carabinieri e i giovani”. Le tavole artistiche di questa nuova edizione sono state realizzate da Marco Lodola e accompagnate dai testi di Maurizio De Giovanni. Il primo è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre De Giovanni è uno scrittore partenopeo di successo. “I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre”. Nell’occasione della conferenza, il Colonnello Leonardo Acquaro ha illustrato le tavole del Calendario 2025, focalizzando i vari mesi e le profonde tematiche affrontate, come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale. Sono stati presentati anche: l’agenda, il calendarietto da tavolo e il planning 2025. Il Calendario Storico ha una tiratura di 1.200.000 copie e tradotto in otto lingue straniere, segno tangibile dell’affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita e della profondità di significato dei suoi contenuti. Anna Consales