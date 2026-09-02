La Pro Loco di San Donaci saluta l’estate con “Pro Loco Summer Party – Atto Finale”

Sabato 5 settembre in Piazza Aldo Moro torna lo spettacolo di “Party Salento – Video Show Live”: musica, luci ed emozioni per l’ultimo grande appuntamento della stagione estiva.

SAN DONACI – L’estate 2026 firmata Pro Loco San Donaci si prepara a calare il sipario, ma non prima di regalare un’ultima serata di musica, divertimento e condivisione. Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 21.30, Piazza Aldo Moro ospiterà il “Pro Loco Summer Party – Atto Finale”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di San Donaci con il patrocinio del Comune di San Donaci.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna protagonista “Party Salento – Video Show Live”, uno spettacolo capace di trasformare il cuore del paese in una grande discoteca a cielo aperto. Una formula che negli anni ha conquistato un pubblico trasversale, coinvolgendo giovani, famiglie e appassionati della grande musica da ballare.

La serata proporrà un coinvolgente viaggio musicale attraverso le hit che hanno segnato intere generazioni e i successi più amati del momento. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno i maxi schermi LED, gli effetti speciali, le scenografie luminose e il DJ set che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

Un ultimo momento di aggregazione e festa capace di unire diverse fasce d’età all’insegna della musica e del divertimento. Una di quelle occasioni in cui non importa quanti anni hai: se conosci la canzone la canti e se parte quella giusta la balli.

L’evento sarà ad ingresso libero e rappresenterà l’ultimo grande appuntamento dell’estate sandonacese firmata Pro Loco San Donaci, una serata pensata per salutare la bella stagione e condividere insieme gli ultimi momenti di festa sotto le stelle.

La Pro Loco San Donaci invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a quello che si preannuncia come un finale ricco di energia ed emozioni.

Appuntamento dunque a sabato 5 settembre 2026, dalle ore 21.30, in Piazza Aldo Moro per il “Pro Loco Summer Party – Atto Finale”. Un’ultima notte, un ultimo ballo, un ultimo grande abbraccio all’estate.