La protesta dei lavoratori metalmeccanici brindisini. Presidio davanti a Confindustria

I lavoratori metalmeccanici brindisini hanno dato vita ad una nuova manifestazione di protesta per riportare le attenzioni generali sui problemi della categoria, così come sulla gravissima situazione occupazionale del comparto industriale di questo territorio. Il tutto, frutto di una crisi strisciante, aggravata dalle mancate risposte del Governo in grado di far intravedere una luce in fondo al tunnel.

I lavoratori di Cgil, Cisl e Uil si sono radunati nei pressi della sede di Confindustria, scelta come simbolo del potere che oggi tenta di svuotare di valore il Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici.