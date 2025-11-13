Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

La Provincia attiva uno sportello di consulenza psicologica

La Provincia di Brindisi
in collaborazione con Socioculturale, avvierà, dal mese di novembre 2025, lo
Sportello di Consulenza Psicologica, a cura della dott.ssa Mariagrazia
MINGOLLA, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.
Lo Sportello, destinato ai genitori / care giver, ai docenti di sostegno e ai
docenti curriculari degli utenti beneficiari del Servizio, mira ad offrire ascolto –
supporto – orientamento.
L’accesso è gratuito.
Può essere richiesto all’indirizzo email brindisi@socioculturale.it, e/o
contattando la dott.ssa Elena GALIANO, assistente sociale referente del
Segretariato Sociale, al recapito telefonico– 0831/565 464, ogni martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 10.00 alle 13.00.
Lo Sportello sarà attivo dalle 15.30 alle 18.30,
presso l’ufficio del Segretariato Sociale della Provincia di Brindisi, alla via S.
De Leo 3 – Brindisi.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
nautica in puglia
lettori
antonella vincenti
forza italia
no_fumo_torchiarolo
luperti
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning