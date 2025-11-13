La Provincia attiva uno sportello di consulenza psicologica

La Provincia di Brindisi

in collaborazione con Socioculturale, avvierà, dal mese di novembre 2025, lo

Sportello di Consulenza Psicologica, a cura della dott.ssa Mariagrazia

MINGOLLA, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

Lo Sportello, destinato ai genitori / care giver, ai docenti di sostegno e ai

docenti curriculari degli utenti beneficiari del Servizio, mira ad offrire ascolto –

supporto – orientamento.

L’accesso è gratuito.

Può essere richiesto all’indirizzo email brindisi@socioculturale.it, e/o

contattando la dott.ssa Elena GALIANO, assistente sociale referente del

Segretariato Sociale, al recapito telefonico– 0831/565 464, ogni martedì,

mercoledì e giovedì, dalle 10.00 alle 13.00.

Lo Sportello sarà attivo dalle 15.30 alle 18.30,

presso l’ufficio del Segretariato Sociale della Provincia di Brindisi, alla via S.

De Leo 3 – Brindisi.