La Provincia attiva uno sportello di consulenza psicologica

La Provincia di Brindisi
in collaborazione con Socioculturale, avvierà, dal mese di novembre 2025, lo
Sportello di Consulenza Psicologica, a cura della dott.ssa Mariagrazia
MINGOLLA, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.
Lo Sportello, destinato ai genitori / care giver, ai docenti di sostegno e ai
docenti curriculari degli utenti beneficiari del Servizio, mira ad offrire ascolto –
supporto – orientamento.
L’accesso è gratuito.
Può essere richiesto all’indirizzo email brindisi@socioculturale.it, e/o
contattando la dott.ssa Elena GALIANO, assistente sociale referente del
Segretariato Sociale, al recapito telefonico– 0831/565 464, ogni martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 10.00 alle 13.00.
Lo Sportello sarà attivo dalle 15.30 alle 18.30,
presso l’ufficio del Segretariato Sociale della Provincia di Brindisi, alla via S.
De Leo 3 – Brindisi.