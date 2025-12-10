La Provincia cerca un dirigente per l’area tecnica

La Provincia di Brindisi rende noto di aver pubblicato un avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un Dirigente Tecnico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. L’incarico riguarderà la direzione dell’Area 3 – Servizio Tecnico: viabilità e regolazione della circolazione stradale. La figura selezionata avrà la responsabilità della gestione delle attività tecniche dell’Ente, con particolare riferimento a viabilità, pianificazione territoriale, gestione del patrimonio stradale, procedure di esproprio, appalti pubblici e normative di settore. La procedura è rivolta a candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, tra cui laurea in ambiti tecnici (ingegneria o architettura), abilitazione professionale, esperienza quinquennale nel ruolo e conoscenze specifiche in materia di pubblica amministrazione, oltre alla padronanza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento “inPA” entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. L’avviso completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul Portale “inPA”, sull’Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” del sito istituzionale.