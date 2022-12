LA PUGLIA CONTINUA A DARE I NATALI A GIOVANISSIMI TALENTI

Da oggi su tutte le piattaforme digitali, il videoclip del giovanissimo cantautore Victor che attraverso la scrittura riesce a dar vita alle sue emozioni più nascoste.

Vittorio Umberto Primicerio in arte Victor, è un diciottenne di Carovigno, appassionato da sempre di musica, inizia a studiare fin da piccolissimo, fino ad oggi che frequenta l’ultimo anno Del Liceo Musicale “Simone Durano” di Brindisi.

Dal 2020 inizia la sua produzione discografica con la pubblicazione del suo primo inedito dal titolo “Granchi”, l’anno dopo col brano “Tutto quello che ti va” entra così nella playlist editoriale “Generazione Z” raggiungendo oltre 200.000 stream su Spotify con l’ etichetta discografica Dmb Management di Rory Di Benedetto, autore di Marco Mengoni.

Nello stesso anno pubblica il brano “In bilico” e nel 2022 “Io di te non mi scorderò “ e “Pioggia d’Agosto” raggiungendo 252.000 stream su Spotify.

Dall’incontro con l’autore pugliese Giuseppe Macchitella pubblica “Sirene e lampeggianti”

e l’ultimo singolo, in uscita in questi giorni “ In un posto bellissimo”, una canzone d’amore di un figlio verso la madre.

Un viaggio nei ricordi dell’infanzia e il desiderio che la vita sia più generosa, ma anche se così non dovesse essere, c’è sempre quel posto bellissimo dove rifugiarsi, dove tutto assume un significato diverso, quel posto intimo e personale quale può essere solo il rapporto madre figlio .

Victor continua il suo percorso artistico e vocale con la vocal coach Eleonora D’Apolito diplomata al CET, l’Accademia del grande paroliere Mogol.