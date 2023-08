“LA PUGLIA IN VIGNA” NELLA MASSERIA TRATTURI REALI

La Puglia in vigna. A cena. Tra i profumi di un contesto unico: quello dell’Alto Salento. Masseria Tratturi Reali, a Villa Castelli, ospiterà l’evento promosso dalla delegazione di Brindisi dell’ Associazione Italiana Sommelier (Ais) “A Cena nella Vigna di Puglia”. L’iniziativa si terrà giovedì 10 agosto alle 20:30. Un percorso dove si potranno trovare produzioni di eccellenza della nostra regione. Dal salato al dolce, tra latticini, salumi e particolari dessert ad esaltare la Puglia nelle sue massime espressioni. Il tutto in abbinamento ad etichette di assoluto valore nel panorama vitivinicolo regionale ma non solo. «Quello di giovedì non vorrà essere solo un classico appuntamento estivo, ma anche un’occasione – spiegano dall’Ais Brindisi – per esaltare un territorio, quello pugliese, che quotidianamente riesce a coniugare territorio, storia ed enogastronomia di qualità». Nel menù il Calice di benvenuto e Puccetta salentina Abbinamento con Metodo Classico Rosé Dosaggio Zero SOMM’A4.Antipasti: Burratina, capocollo macelleria Alò, spiedino di polpette, involtino di melanzana, frittatina, mozzarelle, verdure gratinate e riso venere abbinato con Scariazzo Fiano Puglia IGT 2021 Cantine Rivera. Primo: Grano stumpato al pomodoro con polpettine ed in abbinamento con AD1938 Susumaniello Rosato Salento IGP Tratturi Reali. Secondo: Arrosto Misto con Bombette, Salsiccia, Fegatini e Alette di pollo a cura de “La Grande Brace” abbinamento con DIVOTO Copertino D.O.P. Rosso Riserva 2012. Per il dessert sarà proposta una Monoporzione del Pastry Chef Marco Bernardi con cuore al caramello salato, mousse di nocciola Piemonte IGP, copertura croccante Rocher. BERNARDI La Pasticceria GROTTAGLIE. Abbinamento con ValleVigna Minutolo Spumante Dolce Valle D’Itria IGP 2022 UPAL. Anguria Party nell’arena Balle di Fieno. Musica e Voce Live Selection Jam Agency.