Grande partecipazione al Senato della Repubblica per la conferenza dedicata al primo soccorso pediatrico, promossa su iniziativa del senatore Andrea Crisanti e con la responsabilità scientifica del dott. Fausto D’Agostino, medico anestesista-rianimatore e divulgatore scientifico originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla diffusione delle conoscenze fondamentali per intervenire tempestivamente nelle emergenze che coinvolgono i bambini.

L’iniziativa ha riunito autorevoli esponenti del mondo medico e scientifico, rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e magistrati, in un confronto multidisciplinare volto ad approfondire il tema del primo soccorso pediatrico sotto il profilo scientifico, formativo, normativo e sociale.

A portare anche la voce della Puglia sono stati Tommaso Gioia, consigliere regionale pugliese, e Nicola D’Onghia, direttore dell’Anestesia e Rianimazione di Monopoli, intervenuti nel corso dei lavori contribuendo al confronto su un tema di grande rilevanza per la salute pubblica e la formazione dei cittadini.

Tra i relatori, professori universitari di anestesia e rianimazione, pediatria e altre discipline mediche, insieme a professionisti, esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno sottolineato l’importanza della formazione e della diffusione della cultura delle manovre salvavita.

A presentare e accompagnare i lavori sono state le giornaliste Rebecca Pecori, di Rai, e Ludovica Amoroso, di La7, che hanno guidato i diversi momenti della conferenza.

Particolarmente apprezzata la sessione pratica, durante la quale i partecipanti hanno potuto cimentarsi direttamente nelle manovre di primo soccorso utilizzando manichini didattici, sotto la guida degli esperti. Un momento concreto di formazione che ha coinvolto attivamente la platea, alla quale ha preso parte anche Caterina Balivo, a testimonianza dell’interesse crescente verso la conoscenza delle procedure salvavita.

D’Agostino: «Il primo soccorso deve diventare patrimonio di tutti»

«Sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questa iniziativa abbiamo voluto portare il primo soccorso al centro del dibattito pubblico, coinvolgendo istituzioni, professionisti e cittadini. La formazione non deve essere una competenza riservata esclusivamente agli operatori sanitari, ma un patrimonio condiviso. Saper intervenire, soprattutto quando si tratta di un bambino, può davvero salvare una vita. La partecipazione e l’entusiasmo registrati oggi dimostrano quanto sia importante investire nella formazione pratica e nella sensibilizzazione».

Crisanti: «La prevenzione e la formazione sono strumenti fondamentali»

«La diffusione delle conoscenze in materia di primo soccorso rappresenta un elemento essenziale per la tutela della salute e della sicurezza collettiva. Iniziative come questa consentono di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza. La formazione e la prevenzione devono essere parte integrante di una cultura della responsabilità e della tutela della vita».

Nel corso della conferenza si è svolta inoltre una cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati riconosciuti il contributo e l’impegno di personalità di rilievo. Tra i premiati Michele Mirabella e Monica Di Loreto, omaggiati per il loro percorso professionale e il contributo alla divulgazione e alla valorizzazione della cultura e dell’informazione.

La giornata ha ribadito un messaggio fondamentale: la conoscenza delle manovre di primo soccorso e la capacità di intervenire correttamente in caso di emergenza sono competenze che possono e devono essere diffuse il più possibile nella società.

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e formazione promosso dal Centro Formazione Medica, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sul primo soccorso e rafforzare il dialogo tra mondo medico, istituzioni, università e cittadini.