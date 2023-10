LA RACCOLTA DEI RIFIUTI AFFOGA IN UN MARE DI POLEMICHE !

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani nella città di Brindisi continua a generare polemiche a non finire. Intanto, per la mancanza di un regolare contratto che disciplini i termini del servizi, anche sulla base del capitolato d’appalto. Come è noto, al momento il servizio viene effettuato dalla ditta Teorema sulla scorta di una determina dirigenziale la cui validità cessa nella giornata odierna. Facile immaginare, pertanto, che venga emessa una nuova determina o che la palla passi nelle mani del sindaco per l’emissione di una ordinanza sindacale. Circostanze entrambi contestate dal sindacato Fiadel che ritiene tali percorsi illegittimi. A questo si aggiungono le contestazioni legate all’utilizzo di un sito di proprietà comunale nella zona industriale di Brindisi. Un’area in cui insistono dei capannoni privi di agibilità, anche se Teorema dovrebbe limitarsi ad utilizzare i piazzali. Circostanza, questa, che viene smentita dalle foto che vi abbiamo proposto nei giorni scorsi da cui si evince che i mezzi vengono custoditi al coperto.

E non è tutto. Le foto che vi proponiamo oggi dimostrano come nei piazzali occupati da Teorema si registrino abbondanti perdite di percolato e ci sono fondati dubbi sul fatto che la pavimentazione di tali piazzali sia priva di idonei trattamenti atti ad impedire una dispersione nella falda di tali liquidi altamente inquinanti. Il tutto, in aggiunta ai liquidi derivanti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi e dalle acque meteoriche.

E non sarebbero perfettamente rispondente alle norme vigenti anche le operazioni di movimentazione del rifiuto, sia per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza che per la delimitazione delle aree. Anche questo ben documentato da materiale fotografico.

Insomma, i dubbi sui criteri di effettuazione del servizio non mancano e non sarebbe male se alla città venissero fornite risposte esaurienti invece che le solite minacce di querele.