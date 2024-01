La Rai compie 70 anni e, per l’occasione, su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale del “Rischiatutto”, lo storico quiz portato al successo da Mike Bongiorno. È stato Carlo Conti a condurre “Rischiatutto 70”, una serata per festeggiare con il pubblico il compleanno della Rai e della televisione. Una puntata speciale con ospiti importanti che, con entusiasmo, hanno giocato riportando alla memoria tanti spettacoli che hanno scritto la storia, con preziosi filmati di archivio. Fiction indimenticabili, talk show esaltanti, trasmissioni sportive, approfondimenti scientifici e tanto altro. Anni che hanno visto tanti tra cantanti, attori, giornalisti. La storia della Rai inizia il 3 gennaio 1954 quando la televisione italiana parte con il programma “Arrivi e Partenze”, con la conduzione di Armando Pizzo e di un giovanissimo Mike Bongiorno, che rappresenta l’inaugurazione della programmazione regolare del servizio pubblico. In Italia la televisione a colori arriva il 1° febbraio 1977, circa 10 anni dopo rispetto a paesi europei più sviluppati. Fino alla metà degli anni settanta, in Italia c’erano solo tre canali radiofonici e due televisivi. Con l’arrivo delle tv private, negli anni ottanta, finisce il monopolio pubblico gestito dalla Rai. La nascita di Mediaset, il 15 dicembre 1993 a Milano, cambia in modo evidente l’offerta e gli utenti hanno, così, avuto la possibilità di una scelta culturalmente più ricca. La televisione, negli anni, è diventata un elemento importante che entra nelle case degli italiani ogni giorno, una presenza veramente irrinunciabile. La serata con Carlo Conti si è rivelata molto interessante e tanti sono stati i ricordi di momenti importanti, una vera e propria occasione per festeggiare il mezzo di comunicazione che è riuscito a condizionare la cultura, la politica, l’economia del paese. Pippo Baudo e Renzo Arbore saranno i due ambasciatori della Tv e della Radio nel 2024 delle celebrazioni. Pippo Baudo, inoltre, è stato ospite speciale, in collegamento, della trasmissione “Rischiatutto 70” che, sicuramente, avrà avuto ascolti straordinari. Anna Consales