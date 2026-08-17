“La Rassegna del Chiostro” e l’appuntamento speciale dedicato al cinema, il 19 agosto, con Francesco Romano e il suo libro “Pennellare di luce”

“La Rassegna del Chiostro” e’ al suo appuntamento speciale dedicato al cinema, il 19 agosto, con l’autore Francesco Romano e il suo libro “Pennellare di luce. Un viaggio nel cinema di Sergio Salvati”, edito Ecuba Redaction editrice Roma.

A dialogare con l’autore sara’ Anna Consales, giornalista e insegnante.

Le letture saranno a cura di Ilaria Greco, studentessa universitaria e poetessa del territorio.

L’artista Ada Angelica Perchinenna si occuperà delle esposizioni pittoriche tematiche.

Descrizione del libro.

Esistono vite che attraversano la storia lasciando segni profondi, come pennellate luminose su una pellicola che si srotola nel tempo. Custodire la memoria di queste esistenze significa preservare il senso di un’epoca, salvare dalle nebbie dell’oblio esperienze che meritano di essere tramandate. Il cinema, più di ogni altra forma d’arte, ha il potere di rendere eterno ciò che altrimenti svanirebbe. E chi, meglio di un direttore della fotografia, conosce l’importanza della luce nel rendere immortali i volti, i gesti, le emozioni?Questa intervista a Sergio Salvati è un viaggio prezioso dentro il cuore pulsante del cinema italiano. Attraverso i suoi racconti, emergono non solo le tecniche, le difficoltà e le meraviglie di un mestiere, ma anche il valore dell’amicizia, della passione e della dedizione. Salvati non è solo un testimone privilegiato di un’epoca gloriosa, ma un custode della memoria di un cinema che ha saputo conquistare il mondo. Con le sue parole, ci guida nei retroscena di set leggendari, nei rapporti con registi straordinari, nelle atmosfere irripetibili di un’industria fatta di arte, ingegno e sacrificio. (dalla Prefazione di Manuel de Teffé)

Francesco Romano, l’autore

Nato a Brindisi il 2 agosto 1980; archeologo e divulgatore culturale, specializzato nella didattica museale, collabora da anni con l’“Associazione Le Colonne” di Brindisi, con Explora, il Museo dei Bambini di Roma e con l’Associazione Camposecco Far West. Da sempre appassionato di cinema, presentatore ed organizzatore di eventi culturali, ha intervistato decine di registi, attori, sceneggiatori e personaggi che hanno reso glorioso il cinema italiano nel mondo.

Appuntamento presso il giardino dell’ex convento Santa Chiara in Brindisi, con ingresso alle ore 18.30.

Si ringraziano Conad City Piazza Cairoli Brindisi, Susumaniello vineria e Marella abbigliamento.

Patrocinio morale del comune di Brindisi e di Società di Storia Patria per la Puglia – sez. Brindisi. La collaborazione del Duomo di Brindisi.