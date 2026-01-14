La Rassegna del Chiostro nella Cripta di Santa Lucia

La presentazione del libro della prof. Pierangela Del Prete dal titolo “Un tempo per ogni cosa”, ambientato nel nostro Salento, e’ stata l’occasione per gli intervenuti di ammirare la meravigliosa Cripta della Chiesa di Santa Lucia, nel centro storico di Brindisi. L’evento, infatti, si e’ tenuto in questa storica e antica struttura religiosa. La Criota e’ visitabile tutti i giorni, in coincidenza con gli orari della Santa Messa. L’iniziativa rientra nel programma della Rassegna del Chiistro curata da Francesca Romana Intiglietta.