La regata “Brindisi-Valona” l’ha vinta “Excellent” della LNI Brindisi

«Verve Camer» prima in tempo reale per il Trofeo dell’Accoglienza, ma la XIV edizione della regata velica Brindisi Valona è stata vinta da «Excellent» di Oscar Piazzo, imbarcazione della Lega Navale Italiana di Brindisi, che si è imposta anche in ORC A-B precedendo la stessa «Verve Camer» di Giuseppe Greco (CdV Gallipoli) e «Shamadi» di Marco Lopane (LNI Taranto). Ecco i vincitori delle altre categorie: Rating FIV 1 «Dorade» (Maurizio Capunzo – Gargano Sailing SSD), Rating FIV 2 «Ali Naturali» (Sandro Colucci – LNI Brindisi), ORC Gran Crociera «Freedom» (Saverio Ricco – LNI Brindisi), ORC C «Maela» (Lombardo-Pizzi – LNI Brindisi). Anche questa edizione è stata contrassegnata dal ricordo di Mirko Gallone, velista e polisportivo prematuramente scomparso. La cerimonia di premiazione, in un clima di grande festa, si è svolta ieri sera (sabato 5 luglio 2025) nel Marina di Orikum, quartier generale della regata, con la consegna dei trofei e dei vari riconoscimenti e l’attribuzione, tramite sorteggio, di voucher di spesa e doni messi a disposizione dagli sponsor.

Prima della premiazione, gli interventi del neo presidente LNI Brindisi Gianluca Fischetto e del presidente uscente Salvatore Zarcone, coordinatore dell’organizzazione della Brindisi-Valona, che hanno sottolineato il successo di questa edizione che ha registrato ben 51 iscrizioni. Tra le autorità presenti, il console generale italiano a Valona, Achille Provenzano, che ha rimarcato il significato storico della regata e i rapporti tra le due sponde ed ha espresso l’auspicio che questo evento cresca ulteriormente con i valori dello sport, dell’amicizia e della cooperazione.