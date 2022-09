LA REGINA ELISABETTA II È RIUSCITA A RIUNIRE IL MONDO!

Il funerale di stato della Regina Elisabetta II è stato veramente un evento epocale che è riuscito a riunire il mondo intero. Tutti i leader più potenti hanno voluto essere presenti all’ultimo saluto ad una donna che ha dimostrato la sua forza e la indiscussa dedizione verso i suoi sudditi. Sono stati tanti i capi di stato e tutto questo ha richiesto un servizio di sicurezza eccezionale. Tantissime persone hanno reso omaggio alla loro Regina affollando le strade durante tutto il percorso. Una grande donna che per 70 anni, attraversando due secoli, ha sempre evidenziato un grande senso del dovere verso le istituzioni. Una cerimonia organizzata in ogni minimo dettaglio, trasmessa in diretta dalle televisioni di tutto il mondo che hanno mostrato il lunghissimo corteo con Re Carlo III e gli altri componenti della famiglia reale, una copertura mediatica eccezionale. “We’ll meet again!”, ci incontreremo di nuovo, la frase detta dalla Regina, rappresenta un messaggio di speranza cristiana, un riferimento al ricongiungimento con l’amato principe Filippo. Da domani si incomincerà di nuovo e tutto sarà diverso senza Elisabetta II, la Regina tanto amata e rispettata. Non sarà facile il compito di Re Carlo III, sicuramente un’eredità pesante. In questa giornata di lutto e di dolore, è importante salutare questa grande donna: ciao “Lilibet”, riposa in pace! Anna Consales