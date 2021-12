LA REGIONE CONSEGNA 30 LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN VITO

Nota del Consigliere regionale del PD, Maurizio Bruno.

“Ieri sera ho avuto il piacere e l’onore di consegnare nelle mani della sindaca di San Vito dei Normanni, Silvana Errico 30 libri donati dalla Regione Puglia per la biblioteca comunale Giovanni XXIII.

Occasione è stato un incontro dedicato ai cambiamenti climatici, tappa del progetto ‘Di Terra di Mare di Cielo”, ideato dalla storica dell’arte Lia De Venere, realizzato dall’Associazione Culturale ETRA E.T.S. presieduta dal dott. Luciano Perrone e promosso dalla “Teca del Mediterraneo”.

Tra gli ospiti: il giornalista Alessandro Farruggia, autore per Diarkos del libro “Cambiamenti climatici”; l’artista del suono Pier Alfeo; il meteorologo Alex Guarini.

Abbiamo discusso di ambiente, di clima, di riscaldamento globale, ma soprattutto del poco tempo che il mondo ha a disposizione per correggere la rotta. Per passare dal solito bla bla bla ad azioni concrete, immediate e definitive”./