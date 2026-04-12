La Robur Brindisi continua a vincere. Battuta l’Audax Lecce

La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, supera con autorità l’Audax Lecce per 80-45 al termine di una prestazione convincente e si assicura la certezza di chiudere il campionato tra le prime tre posizioni, dopo aver già conquistato l’accesso ai playoff nella scorsa giornata.

I brindisini, grazie alla dodicesima vittoria nelle ultime tredici gare, restano in piena corsa per il secondo posto, attualmente condiviso con Taranto, che però mantiene il vantaggio nella differenza punti negli scontri diretti. A una giornata dal termine, dunque, la Robur occupa la terza posizione a pari merito.

La corsa al secondo posto si deciderà nell’ultimo turno: Taranto sarà impegnata sul campo di Galatina, mentre la Robur farà visita a San Donaci domenica 19 aprile alle ore 18. Entrambe le squadre affronteranno avversarie ancora in lotta per il quarto posto, ultimo utile per accedere ai playoff promozione del girone C di Divisione Regionale 3.

L’avvio di gara è intenso, con i ragazzi di coach Isidoro determinati a indirizzare subito la partita. Dopo un iniziale svantaggio (4-7), la Robur reagisce prontamente con un controbreak, prendendo il controllo del match senza più concedere rientri agli ospiti. Lecce accorcia solo nel finale di quarto con una tripla allo scadere, fissando il punteggio sul 19-13.

Nel secondo periodo la musica non cambia: Brindisi alza ulteriormente l’intensità su entrambi i lati del campo e piazza un parziale di 19-8 che vale il 38-21 all’intervallo lungo, indirizzando in maniera decisa la gara.

Al rientro dagli spogliatoi, la Robur mantiene alta la concentrazione e supera rapidamente i venti punti di vantaggio (44-23). Nonostante l’intensità difensiva degli ospiti, i padroni di casa continuano a gestire il ritmo della partita, dando spazio a tutti i convocati e chiudendo il terzo quarto sul 56-33 (parziale di 18-12).

Nell’ultimo periodo arriva la definitiva consacrazione di una prova corale: tutti i giocatori vanno a referto e la Robur completa una delle migliori prestazioni stagionali, chiudendo sul definitivo 80-45 contro un avversario comunque ostico.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultima giornata: la Robur Brindisi sarà di scena a San Donaci domenica 19 alle ore 18, conoscendo già il risultato della sfida tra Galatina e Taranto. In caso di passo falso dei tarantini, Brindisi avrà la possibilità di giocarsi il secondo posto su un campo difficile, contro una squadra che potrebbe essere ancora in piena lotta per i playoff.

Nel post-partita, coach Isidoro ha commentato:

“Venivamo da una settimana in cui ci siamo allenati bene solo mercoledì, ma la squadra mi è sembrata tonica e pronta fisicamente. All’andata Lecce ci aveva messo in difficoltà e avevamo vinto solo all’ultimo secondo, stavolta invece siamo stati bravi a indirizzare subito la gara, vincendo tutti i quarti.

Ho ricevuto risposte importanti anche da chi ha meno spazio: siamo andati tutti a referto e questo mi rende molto soddisfatto. Ognuno ha dato il proprio contributo, segnare 80 punti e concederne solo 45 significa che ha funzionato tutto.

Adesso pensiamo subito alla prossima partita, decisiva per il secondo posto. Sarebbe fondamentale per avere il fattore campo in semifinale playoff. Ci prepareremo al meglio per affrontare San Donaci, che probabilmente sarà costretta a vincere per restare agganciata ai playoff.

Sarà una gara difficile, ma se giochiamo con questa intensità e come gruppo, come fatto oggi, non temiamo nessuno. Vogliamo chiudere al meglio la stagione regolare: vincere significherebbe terminare il girone di ritorno con una sola sconfitta, un percorso praticamente perfetto.”