LA SANITA’ DEL BRINDISINO VA RICOSTRUITA. LO HA RIBADITO LA CGIL IN UNA INIZIATIVA A MESAGNE

Sottotitolo – Primo importante momento di confronto a Mesagne tra la Cgil e il direttore generale dell’Asl di Brindisi sullo stato in cui versa la sanità pubblica in provincia di Brindisi

La sanità pubblica in provincia di Brindisi versa in uno stato che richiede interventi immediati. Lo ha sottolineato a gran voce la Cgil in una iniziativa pubblica promossa a Mesagne ed a cui hanno partecipato il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Flavio Roseto e gli amministratori dei comuni del distretto.

Il dato più preoccupante è senza ombra di dubbio quello collegato alla carenza di posti-letto, visto che proprio la provincia brindisina è al di sotto della media regionale e ben al di sotto di quella nazionale. Una situazione che ovviamente il direttore Roseto ha ereditato e che trae origine dai ritardi ingiustificabili nella realizzazione di nuove infrastrutture e nella trasformazione di quelle esistenti.

A questo si aggiunge l’ormai cronica carenza di personale, così come hanno sottolineato anche i primari ospedalieri che hanno partecipato al dibattito. Un motivo in più per correre ai ripari con interventi tempestivi ed efficaci.