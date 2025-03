“La scelta”. Ecco il libro di Sigfrido Ranucci (Report)

Presentato questa sera presso il Cinema Impero di Brindisi il libro “La scelta” scritto del collega Sigfrido Ranucci di Report, la trasmissione di inchiesta di Rai 3. Nel libro Ranucci racconta alcuni episodi della sua attività di cronista di inchiesta, sollecitando tutti, ad ogni livello, a battersi per la libertà di stampa, Nel corso dell’incontro, Ranucci ha ricordato anche quante battaglie a livello legale ha dovuto sostenere per difendere il suo lavoro, le sue idee, le sue opinioni, anche contro i cosiddetti poteri forti. Con lui sul palco c’erano il consigliere comunale, avv. Roberto Fusco, la prof Raffaella Argentieri della scuola di formazione Antonino Caponnetto e il prof. Nicola Grasso, docente di Diritto costituzionale. Al termine della presentazione Ranucci si e’ fermato con il pubblico per il firma copie, ricevendo tanta solidarietà e attestato di stima.