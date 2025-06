La scienza da contrapporre alla globalizzazione. Ecco il libro di Enzo Pennetta

Presentato questo pomeriggio, presso Palazzo Nervegna, il libro del biologo Enzo Pennetta “La terza teoria”. Evento organizzato dal gruppo di Brindisi di Democrazia sovrana e popolare. Dopo anni di dominio incontrastato delle teorie fondate sulla competizione e sulla selezione naturale come forze guida dell’evoluzione e della società, Enzo Pennetta propone una lettura radicalmente nuova. La Terza Teoria. Elementi per una nuova Teoria politica è un viaggio tra scienza, filosofia e storia del pensiero, che porta a riconsiderare i fondamenti della società moderna. Attraverso un’attenta analisi che spazia dalla biologia alla fisica quantistica, l’autore dimostra come il concetto di “risonanza” sia un principio fondamentale della natura, in contrasto con il dogma della competizione. Questa visione rivoluzionaria non si ferma al mondo scientifico, ma si estende alla politica e all’economia, mostrando come i modelli competitivi abbiano generato disuguaglianza, malessere sociale e distorsioni nel sistema di potere globale.

Questo libro offre una chiave di lettura alternativa e una proposta concreta per un nuovo modello di società basato sulla collaborazione e sulla coesione.