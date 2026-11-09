La scomparsa di Nicola Cainazzo: il cordoglio del sindaco Marchionna

Il messaggio del Sindaco Giuseppe Marchionna:

Trentadue anni alla guida dello Sport brindisino esprimono meglio di ogni altro dato il valore dell’impegno di Nicola Cainazzo nei riguardi della Comunità territoriale, che sente di aver perduto un punto di riferimento importante nella propria vita sociale.

Se lo Sport è nobiltà di azioni ed eleganza di sentimenti, non c’è dubbio che Nicola Cainazzo li abbia praticati in ogni ambito, nella convinzione che il mondo da lui rappresentato altro non sia che specchio fedele della società, con la quale bisogna confrontarsi e per la quale bisogna impegnarsi.

Ha considerato con serietà e impegno l’universo variegato, che è stato chiamato a rappresentare fra professionismo e dilettantismo. Ha considerato la passione per le discipline, il fenomeno dell’aggregazione e dalla crescita personale, valorizzando il talento e la responsabilità del singolo atleta, al pari dello spirito che anima quanti praticano discipline, fondate sulla collaborazione e sul perseguimento di obiettivi comuni. Il presidente Nicola Cainazzo è stato sempre ben conscio di quante persone fossero coinvolte nella pratica quotidiana, promuovendo salute, inclusione sociale e benessere collettivo.

A nome mio personale, dell’Esecutivo cittadino, del Consiglio comunale espressione della Comunità brindisina porgo sentite condoglianze alla famiglia e auspico che il patrimonio morale consegnatoci da Nicola Cainazzo trovi modo di continuare a produrre frutti.