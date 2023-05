LA SCRITTRICE BRINDISINA SIMONETTA CORRADO AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

La scrittrice brindisina Simonetta Corrado, autrice indipendente e copywriter, sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023, che si terrà dal 18 maggio 2023 al 22 maggio 2023, e i suoi libri, in particolare, saranno esposti dal 20 al 22 maggio. Una bellissima novità per Simonetta che con i suoi libri sarà presente all’importante manifestazione che ogni anno attrae visitatori da tutte le parti. Un’opportunità strepitosa per una scrittrice che continua a raccogliere successi con le sue pubblicazioni. I suoi libri sono stati selezionati nell’area self publishing, perché Simonetta è l’editore di se stessa. L’autrice, dopo alcune scelte di vita coraggiose, ha deciso di intraprendere la carriera di imprenditrice, scelta non facile per una donna del sud. Ha firmato note campagne pubblicitarie, prima nella sede romana dell’agenzia Saatchi & Saatchi e oggi con la sua non-agenzia “The Intrepidi”. Vive e lavora a Verona, ma, appena può, torna nella sua Brindisi, dalla famiglia, gli amici e il suo mare che ama profondamente. È diventata anche madre, ma, in questo suo percorso di vita, è riuscita a trovare il tempo, la voglia e la determinazione di scrivere. “Donne Private”, il suo primo libro, un vero successo che continua ad essere apprezzato e recensito. La novità è che questo libro, già audiolibro narrato da Cinzia Corallini, è stato tradotto in inglese da Giulia Mariutti, una giovanissima bilingue di Brindisi, conosciuta grazie all’Associazione “Il Curro”. “Private Women”, un altro bel progetto realizzato con passione. Sarà esposta, anche, la Trilogia “Presente” con un’altra bella novità. In occasione del Salone, i tre libri saranno riuniti in un unico volume. Un momento importante per Simonetta perché la sua produzione letteraria riceverà un’ulteriore conferma. La sua leggerezza espositiva e la padronanza della narrazione ne fanno una scrittrice di grande talento e i suoi libri, durante le varie presentazioni, sono accolte con entusiasmo e con veri e propri bagni di folla. Un talento brindisino che inorgoglisce, una grande donna con una sensibilità che la rende unica. Complimenti per tutti i suoi traguardi a Simonetta Corrado con la speranza di leggere nuove pubblicazioni che, sicuramente, sono già nella sua instancabile mente. “Racconta onestamente, pubblica responsabilmente-questo è il motto della scrittrice”. Anna Consales