LA SCRITTRICE BRINDISINA SIMONETTA CORRADO E L’ENTUSIASMANTE ESPERIENZA AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

La scrittrice brindisina Simonetta Corrado, autrice indipendente e copywriter, ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino che si è tenuto dal 18 maggio 2023 al 22 maggio 2023. I suoi libri, in particolare, sono stati esposti dal 20 al 22 maggio. È stata un’esperienza veramente entusiasmante per Simonetta che ha potuto condividere una manifestazione così importante che ogni anno attrae visitatori da tutte le parti. È stato bello incontrare altri scrittori, scoprire le novità editoriali, respirare cultura in un ambiente esaltante. Un’esperienza veramente indimenticabile e sicuramente costruttiva. Tantissimi i progetti di Simonetta, una scrittrice instancabile che riesce a coinvolgere i suoi lettori che, dal vivo o virtualmente, hanno voluto seguirla anche in questi giorni indimenticabili. I suoi libri sono stati selezionati nell’area self publishing, perché Simonetta è l’editore di se stessa. Ha firmato note campagne pubblicitarie, prima nella sede romana dell’agenzia Saatchi & Saatchi e oggi con la sua non-agenzia “The Intrepidi”. Al Salone di Torino ha portato “Donne Private”, il suo primo libro, un vero successo che continua ad appassionare. La novità è che questo libro, già audiolibro narrato da Cinzia Corallini, è stato tradotto in inglese da Giulia Mariutti, una giovanissima bilingue di Brindisi, conosciuta grazie all’Associazione “Il Curro”. “Private Women”, un altro bel progetto realizzato con passione. Al Salone è stata esposta, anche, la Trilogia “Presente”, con una bella novità. I tre libri sono stati riuniti in un unico volume. Un’occasione importante per la scrittrice che non smette mai di stupirci. Innamorata della vita e di tutto ciò che la circonda, Simonetta evidenzia una capacità di emozionare tutti che la contraddistingue. La sua leggerezza espositiva e la padronanza della narrazione ne fanno una scrittrice di grande talento e le presentazioni dei suoi libri sono sempre dei veri e propri eventi con tantissime persone che la seguono con entusiasmo. Finita l’esperienza torinese, Simonetta è già al lavoro per regalarci, al più presto, novità che aspettiamo con ansia. Anna Consales