La scuola all’insegna della gentilezza: una giornata dedicata a quei piccoli grandi gesti che cambiano il mondo

Un gesto gentile può cambiare una giornata, un rapporto, il modo di guardare gli altri. Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa promossa dalla scuola primaria “S. Pertini” e dalla scuola di primo grado “G. Mameli” dell’Istituto Omnicomprensivo Scuola Europea di Brindisi, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza.

Il 13 novembre bambini e ragazzi saranno protagonisti di una giornata dedicata ai valori dell’empatia, del rispetto reciproco e dell’inclusione. Un corteo festoso, accompagnato da palloncini colorati, muoverà dal cortile della scuola primaria per attraversare le vie del quartiere Paradiso e raggiungere la scuola media, dove la mattinata proseguirà con attività, momenti di riflessione, letture e citazioni sul valore della gentilezza.

L’iniziativa nasce con il desiderio di trasformare un messaggio educativo in un’esperienza concreta e condivisa, capace di superare i confini degli edifici scolastici e coinvolgere l’intera comunità.

Per questo le famiglie degli alunni sono invitate a partecipare al corteo, diventando parte attiva di un momento che vuole testimoniare l’importanza dell’alleanza tra scuola, famiglia e territorio.

Perché la gentilezza non è soltanto una parola da insegnare, ma un valore da vivere ogni giorno, attraverso quei piccoli grandi gesti che, insieme, possono davvero cambiare il mondo.