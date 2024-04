la scuola di danza di Brindisi “Studio 19” vice campione d’Italia!

Ancora un grande successo per il talento brindisino Danilo Chiarelli alla guida della scuola di danza “Studio 19”. Il sodalizio brindisino, infatti, si è aggiudicato un secondo ed un terzo posto ai campionati italiani di hip hop presso il Teatro Italia di Roma.

Il concorso in questione è l’ hip hop International italy , il quale vede tutte le crew di Italia gareggiare per contendersi l’accesso diretto per i mondiali di hip hop a Phoenix (Arizona )

Lo Studio 19 di Brindisi si è classificata al secondo posto (vicecampione d’Italia ) con i Megateen ( ragazzi dai 10 ai 17 anni ) , e al terzo posto con la MEGACREW ( ragazzi dai 17 in su ) .

Ecco il messaggio di contgratulazioni del sindaco Giuseppe Marchionna:

E’ un importante risultato che dimostra come il sacrificio e l’applicazione vengano sempre premiati.

Mi congratulo con tutti loro e con il loro Maestro, visto che con il loro risultato hanno portato in alto il nome della nostra Città.

In bocca al lupo ragazzi. Che il futuro sia pieno di ulteriori successi e soddisfazioni per tutti voi!

Giuseppe Marchionna

Sindaco di Brindisi