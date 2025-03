La scuola Hip Hop di Brindisi al Dance International Contest

Un altro appuntamento per gli allievi dell’accademia di danza urbana “Street School Hip Hop Academy” di Brindisi diretta da Teodoro Quaranta, in arte Teddy Wigga. Domenica 16 marzo saranno protagonisti nel “Word Dance Festival” – International Dance Contest, presso il Teatro Cavallino Bianco, a Galatina (LE).

Tutti i bambini, di fascia d’età compresa tra i 5 e 13 anni, si esibiranno su questo prestigioso palcoscenico con musiche e coreografie realizzate da “Xenia” Marina Quaranta. Il Direttore Artistico e la loro insegnante si dicono “orgogliosi di rappresentare il proprio territorio. I bambini sono emozionati e non vedono l’ora di esibirsi in questa importante kermesse di danza.”