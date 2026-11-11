La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi J.F. Kennedy sarà co-intitolata al dott. Francesco Guadalupi

Il 30 novembre 2026 si terrà la cerimonia di co-intitolazione della Scuola Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi. La memoria diventa impegno educativo, testimonianza civile e
patrimonio delle nuove generazioni.
È con questo spirito che lunedì 30 novembre 2026 alle ore 10.00, presso la sede centrale di via G. Gigante, si
svolgerà la cerimonia di co-intitolazione della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo
Casale di Brindisi, che assumerà la nuova denominazione di «J.F. Kennedy – Dott. Francesco
Guadalupi».
La scelta della data non è casuale. Il 30 novembre ricorre, infatti, il quarantesimo anniversario della
scomparsa del dott. Francesco Guadalupi in seguito al tragico attentato avvenuto nel mese di Ottobre 1986
per mano della mafia. Una ferita profonda nella storia della città di Brindisi, che a quarant’anni di distanza
conserva intatto il suo significato umano e civile e richiama tutti alla responsabilità di non dimenticare.
La co-intitolazione della scuola a John Fitzgerald Kennedy e al dott. Francesco Guadalupi rappresenta una
scelta dal forte significato simbolico e culturale, nonché la spontanea conseguenza della scelta di intitolare
a Francesco Guadalupi, innamorato della sua Brindisi, vittima innocente di mafia, l’Aula Magna dell’Istituto,
avvenuta il 1 Dicembre 2021, grazie anche al sempre attivo coinvolgimento dell’Associazione LIBERA.
La mafia non è soltanto un fenomeno da studiare nei libri di storia o da evocare nelle ricorrenze istituzionali.
È una negazione dei diritti, della libertà individuale, della giustizia e della possibilità per ciascuno di
costruire il proprio futuro senza paura e senza condizionamenti. Per questo la risposta più autentica alla
cultura mafiosa passa anche attraverso l’educazione e la diffusione della cultura della legalità: attraverso la
conoscenza, il rispetto delle regole, il rifiuto dell’indifferenza, la capacità di riconoscere e contrastare le
ingiustizie, anche nelle loro manifestazioni quotidiane.
Il 30 novembre 2026, dunque, non sarà soltanto il giorno in cui una scuola cambierà denominazione. Sarà il
giorno in cui una comunità educativa e una famiglia si incontreranno per consegnare alla amata città e ai suoi
ragazzi un messaggio che guarda oltre il tempo: la violenza può spezzare una vita, ma non può cancellarne la
memoria; può tentare di soffocare la libertà, ma non può impedire alle nuove generazioni di raccoglierne il
testimone.
Perché i nomi di John F. Kennedy e Francesco Guadalupi non siano soltanto scritti su una targa, ma diventino
ogni giorno un richiamo alla libertà, alla giustizia, al coraggio e alla responsabilità di costruire un futuro