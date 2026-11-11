La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi J.F. Kennedy sarà co-intitolata al dott. Francesco Guadalupi

Il 30 novembre 2026 si terrà la cerimonia di co-intitolazione della Scuola Secondaria di Primo Grado

dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi. La memoria diventa impegno educativo, testimonianza civile e

patrimonio delle nuove generazioni.

È con questo spirito che lunedì 30 novembre 2026 alle ore 10.00, presso la sede centrale di via G. Gigante, si

svolgerà la cerimonia di co-intitolazione della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo

Casale di Brindisi, che assumerà la nuova denominazione di «J.F. Kennedy – Dott. Francesco

Guadalupi».

La scelta della data non è casuale. Il 30 novembre ricorre, infatti, il quarantesimo anniversario della

scomparsa del dott. Francesco Guadalupi in seguito al tragico attentato avvenuto nel mese di Ottobre 1986

per mano della mafia. Una ferita profonda nella storia della città di Brindisi, che a quarant’anni di distanza

conserva intatto il suo significato umano e civile e richiama tutti alla responsabilità di non dimenticare.

La co-intitolazione della scuola a John Fitzgerald Kennedy e al dott. Francesco Guadalupi rappresenta una

scelta dal forte significato simbolico e culturale, nonché la spontanea conseguenza della scelta di intitolare

a Francesco Guadalupi, innamorato della sua Brindisi, vittima innocente di mafia, l’Aula Magna dell’Istituto,

avvenuta il 1 Dicembre 2021, grazie anche al sempre attivo coinvolgimento dell’Associazione LIBERA.

La mafia non è soltanto un fenomeno da studiare nei libri di storia o da evocare nelle ricorrenze istituzionali.

È una negazione dei diritti, della libertà individuale, della giustizia e della possibilità per ciascuno di

costruire il proprio futuro senza paura e senza condizionamenti. Per questo la risposta più autentica alla

cultura mafiosa passa anche attraverso l’educazione e la diffusione della cultura della legalità: attraverso la

conoscenza, il rispetto delle regole, il rifiuto dell’indifferenza, la capacità di riconoscere e contrastare le

ingiustizie, anche nelle loro manifestazioni quotidiane.

Il 30 novembre 2026, dunque, non sarà soltanto il giorno in cui una scuola cambierà denominazione. Sarà il

giorno in cui una comunità educativa e una famiglia si incontreranno per consegnare alla amata città e ai suoi

ragazzi un messaggio che guarda oltre il tempo: la violenza può spezzare una vita, ma non può cancellarne la

memoria; può tentare di soffocare la libertà, ma non può impedire alle nuove generazioni di raccoglierne il

testimone.

Perché i nomi di John F. Kennedy e Francesco Guadalupi non siano soltanto scritti su una targa, ma diventino

ogni giorno un richiamo alla libertà, alla giustizia, al coraggio e alla responsabilità di costruire un futuro