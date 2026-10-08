La seduta della Giunta comunale di Brindisi di oggi, 8 ottobre 2026

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, ha approvato 14 provvedimenti istruiti dai settori: Civica avvocatura (7), Programmazione economica e sviluppo (4), Servizi finanziari (1), Gestione patrimonio immobiliare (1), Urbanistica (1).

L’Esecutivo cittadino, prendendo atto del finanziamento regionale nell’ambito del progetto “SPES – Servizi per le Persone in Esecuzione Penale Esterna”, volto a promuovere percorsi di inclusione attiva e reinserimento socio-lavorativo a favore di persone adulte in esecuzione penale esterna o sottoposte a sanzioni di comunità, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), relativo all’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio da destinare a Centro di giustizia territoriale sito in Via Appia.

La Giunta comunale, nell’ambito delle iniziative “Brindisi Cresce – Competenze innovative per nuove possibilità” e “Brindisi Crea – Fresche idee d’impresa per una città che evolve”, inserite nel progetto “Be Brindisi” ha deciso nell’ambito dell’iniziativa “Brindisi Cresce” l’individuazione delle aree verdi e degli spazi pubblici della città quali contesti prioritari di esplorazione e sperimentazione, favorendo lo sviluppo di idee, servizi e iniziative imprenditoriali capaci di contribuire alla loro attivazione e valorizzazione, preservandone la natura pubblica, l’accessibilità e la fruizione collettiva.

Quale atto propedeutico all’approvazione del Bilancio consolidato, la Giunta ha definito il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed ha approvato gli elenchi, che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Brindisi.

L’Esecutivo cittadino ha deciso la realizzazione dell’iniziativa “Brindisi CambiaPasso”, articolata in tre domeniche senza auto nel centro cittadino, previste in questo mese di Ottobre 2026, quale sperimentazione finalizzata a promuovere una diversa fruizione dello spazio urbano, la mobilità sostenibile e condivisa, la valorizzazione del patrimonio culturale e del rapporto tra città e mare, l’animazione urbana e la vitalità commerciale del centro.

Tra le altre decisioni, la Giunta ha deciso la compartecipazione del Comune alla 22ª edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia dal 22 al 26 ottobre 2026 presso il Porto Turistico Marina di Brindisi ed ha aderito alla proposta progettuale “DoReMi Fa Comunità”, finalizzata alla creazione di un presidio musicale socioeducativo stabile e di un’Orchestra Sociale di Sant’Elia presso la Casa di Quartiere di Parco Buscicchio.