“La sicurezza nei cantieri edili, CSE in azione”: trasformare le criticità in opportunità di miglioramento“

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, in

collaborazione con AIAS Puglia e con il supporto organizzativo di PMI Consulenza e Formazione

srls, organizza il convegno “La sicurezza nei cantieri edili, CSE in azione”, un appuntamento

formativo e di confronto dedicato inanzitutto ai Coordinatori per la Sicurezza, agli RSPP/ASPP e ai

Formatori della Sicurezza, impegnati nella prevenzione degli infortuni e nella gestione dei rischi in

cantiere. In considerazione dei temi trattati, di cogente attualità, gli organizzatori si rivolgono a tutti

i soggetti coinvolti, professionisti, imprese, amministratori, committenti.

L’evento si svolgerà venerdì 30 maggio 2025, a partire dalle ore 15.00 (con la registrazione dei

partecipanti) presso MEDIAPORTO a Brindisi e si propone come un momento di studio e confronto,

con particolare attenzione al ruolo centrale del CSE nell’attuazione e nel controllo delle misure di

sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e

professionisti con esperienza diretta nei cantieri, che affronteranno temi come:

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI. IL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANO DI

VIGILANZA – Nicola Dipalma, Direttore SPeSAL Brindisi; GLI INFORTUNI NEL SETTORE EDILE NELLA PROVINCIA DI BRINDISI. DATI A

CONFRONTO – Francesco Picci, Direttore Inail Brindisi; IL FUTURO DELLA SICUREZZA NEL SETTORE DEI CANTIERI. INTELLIGENZA

ARTIFICIALE E BUONE PRATICHE – Vito Sabatelli, professionista della Sicurezza e Docente a contratto; OSSERVARE, CAPIRE, MIGLIORARE: UN APPROCCIO SISTEMICO ALLE CRITICITÀ IN

CANTIERE; Fabrizio Lovato- Architetto Esperto sui temi della sicurezza.

Alle relazioni seguiranno il dibattito e il question time, con una breve presentazione del secondo

convegno, perchè gli organizzatori auspicano che si calendarizzino momenti analoghi in vista della

predisposizione di strumenti e organismi di monitoraggio sul mondo del lavoro, coinvolgendo in una

cabina di regia permanente gli enti e le istituzioni, che saranno presenti nella prima giornata di

confronto ed approfondimento.

L’iniziativa rientra nel programma di formazione continua degli Architetti, aperta a tutti i

professionisti del settore, e sarà valida per il rilascio di crediti formativi professionali (CFP) in materia

deontologica. L’evento, pertanto, rappresenta la prima tappa di un percorso che l’Ordine degli

Architetti PPC di Brindisi e L‘AIAS intendono avviare per offrire ai propri Iscritti e ai Professionisti

della sicurezza strumenti operativi efficaci per la gestione della sicurezza nei cantieri e buone pratiche

da condividere per assicurare, nello stesso tempo, un importante contributo alla promozione della

cultura della prevenzione.

“La sicurezza nei cantieri non è un’opzione, ma una responsabilità condivisa”, afferma il Presidente

dell’Ordine degli Architetti di Brindisi, Arch. Marinazzo Maurizio, ricordando le parole del

Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni per il Primo Maggio:“Il lavoro è

strumento di progresso e affermazione delle persone, non un gioco d’azzardo potenzialmente letale

“.

In conclusione, gli organizzatori del Convegno mirano a rafforzare la cultura della prevenzione, a

riconoscere e valorizzare il ruolo del CSE come figura chiave nel sistema di sicurezza, promuovendo

un confronto costruttivo tra i diversi attori che, seppur in maniera diversa, perseguono il medesimo

fine: la tutela della salute e della vita dei lavoratori”.