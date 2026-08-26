La Sindaca di San Pietro V.co – Il coraggio e il senso del dovere del nostro concittadino Vincenzo Negro

Il coraggio e il senso del dovere del nostro concittadino Vincenzo Negro

Quanto accaduto domenica 23 agosto nel pieno centro di Brindisi è un episodio grave, che ha visto una donna vittima di un’aggressione, di un furto con strappo e di violenza sessuale.

La tempestiva attività della Polizia di Stato ha consentito di individuare in pochi minuti i presunti responsabili. Durante le operazioni di fermo, gli agenti Vincenzo Negro e Christian Candino hanno dovuto affrontare una violenta colluttazione con uno degli uomini, riuscendo infine a immobilizzarlo e ad assicurarlo alla giustizia.

Entrambi i poliziotti sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 20 giorni.

Come Sindaca di San Pietro Vernotico desidero esprimere la vicinanza e il ringraziamento dell’intera comunità ai due agenti e, in modo particolare, al nostro concittadino Vincenzo Negro.

Il suo intervento di domenica non rappresenta, peraltro, un episodio isolato. Nel corso della sua attività professionale Vincenzo si è più volte distinto in interventi particolarmente delicati: dal ritrovamento e salvataggio di un bambino di dieci anni sottratto alla sorella mentre passeggiava, al salvataggio di un uomo che minacciava di togliersi la vita dal sesto piano di un edificio; dal ritrovamento di una persona scomparsa ad altri interventi nei confronti di persone con intenti suicidari, fino alle numerose attività di polizia giudiziaria e agli arresti portati a termine anche in situazioni di particolare pericolo e in presenza di persone armate.

Dietro una divisa ci sono donne e uomini che ogni giorno scelgono di servire lo Stato e la comunità. Ci sono momenti, come quello di domenica, nei quali il senso del dovere significa mettere concretamente a rischio la propria incolumità per difendere quella di un’altra persona e garantire la sicurezza della collettività.

Vogliamo rivolgere, inoltre, un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e al Questore di Brindisi, Aurelio Montaruli, per il lavoro quotidiano svolto a tutela della sicurezza dei cittadini e per la presenza costante sul territorio.

Un ringraziamento che vogliamo estendere a tutte le Forze dell’Ordine, alle donne e agli uomini che ogni giorno operano nelle nostre città e nei nostri territori, spesso in silenzio e lontano dai riflettori. Dietro ogni intervento ci sono professionalità, responsabilità, sacrificio e la disponibilità ad affrontare situazioni imprevedibili e pericolose per proteggere gli altri.

A loro va il rispetto e la gratitudine delle Istituzioni e delle nostre comunità.

A Vincenzo e Christian rivolgiamo l’augurio di una pronta guarigione.

La Sindaca

Maria Lucia Argentieri