La sindaca di San Pietro Vernotico del PD risponde presente all’appello di Stefanazzi: “servono liste forti anche nel Salento”

Da sindaca del Partito Democratico, raccolgo e rilancio l’appello del deputato Claudio Stefanazzi: sì, anche il Salento e la provincia di Brindisi devono essere protagonisti nella costruzione del futuro governo regionale. Servono liste forti, radicate, rappresentative delle reali istanze del territorio.

Sicuramente la conferenza programmatica è un punto di partenza, ma di conferenze programmatiche è piena la storia politica della nostra provincia. Oggi più che mai servono visione, coerenza e rispetto per i territori. La crisi che viviamo a Brindisi e provincia non si affronta con soluzioni imposte dall’alto, ma con una progettualità condivisa con chi quei luoghi li vive ogni giorno.

Ricordo a tutti che anche quando fu costruita la centrale a carbone – a soli 50 metri dal confine di San Pietro Vernotico– si parlò di tavoli e confronti. Ma il prezzo più alto, in termini ambientali, sanitari e sociali, lo ha pagato il sud di Brindisi. E troppe volte ci siamo sentiti abbandonati da una politica baricentrica, lontana dai bisogni reali delle nostre comunità.

Per questo rivendichiamo con forza una rappresentanza vera, fatta di donne e uomini che conoscono i territori, non di candidature calate dall’alto. Parlo da sindaca che ogni giorno ascolta le famiglie, si confronta con le difficoltà dello sviluppo, si batte per il diritto a una sanità e a una scuola di qualità, per il lavoro, per i giovani, per la legalità.

Condivido pienamente l’idea che serva un nuovo equilibrio regionale. La candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia per noi va benissimo, ma non può prescindere da una riflessione più ampia: se vogliamo una Puglia più forte, dobbiamo renderla più equa e rappresentativa. Basta con un modello centrato solo su Bari. Anche il Salento ha diritto di esprimere la propria classe dirigente e i propri progetti.

La sindaca di San Pietro Vernotico del PD risponde presente.