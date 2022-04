LA SOLIDARIETA’ DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO FERDINANDO DI MESAGNE

L’attenzione verso chi ha più bisogno di noi si è concretizzata con un bel gesto di solidarietà da parte degli alunni dell’E. Ferdinando, organizzando, in questo periodo di Pasqua, una raccolta fondi da destinare alla Casa di Zaccheo. I ragazzi, con questa donazione, intendono offrire per la giornata di Pasqua un pasto completo alle persone con difficoltà economiche che quotidianamente si servono del servizio mensa della Casa di Zaccheo e rispondere alle esigenze sanitarie della CRI per l’Ucraina . Nella giornata di mercoledì 13 aprile, nell’Auditorium del liceo, l’offerta in denaro verrà consegnata alla presenza di Don Pietro e di alcuni genitori degli alunni. I ragazzi, nell’occasione, alterneranno riflessioni, poesie, disegni, canti e una coreografia sul tema della solidarietà.