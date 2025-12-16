La solidarietà del Liceo Ribezzo di Francavilla per la Comunità africana

Anpi sezione di Brindisi Vincenzo Gigante e la Comunità africana di Brindisi e provincia ringraziano il personale docente, i ragazzi e le ragazze del liceo Ribezzo di Francavilla Fontana, una scuola che fa dell’educazione alla solidarietà e all’inclusione un obiettivo, a cominciare dal dirigente scolastico, alle docenti, agli studenti e alle studentesse. Stasera sono arrivati nella sede Anpi di Brindisi, trasportati gratis nel furgone del signor Mimmo Alfonsetti, come ogni anno, beni di prima necessità destinati alle donne ospiti delle case rifugio, alla Comunità africana e a coloro che si trovano in stato di necessità. Ispiratrice da anni delle iniziative (la scuola ha contribuito anche a realizzare un pozzo in un villaggio del Mali) la docente Giovanna Marchionna. Ma a tutte e a tutti vanno i nostri ringraziamenti

Drissa Kone, presidente della comunità africana

Tea Sisto, presidente della Sezione Anpi di Brindisi Vincenzo Gigante