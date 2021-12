LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO MATARRELLI AI LAVORATORI STEF ITALIA SPA – COMMITTENTE FERRERO SPA

“Intendo esprimere la mia solidarietà ai lavoratori della ‘Stef Italia Spa’ che ho incontrato nella tarda mattinata di oggi (giovedì 23 dicembre, ieri per chi legge) in occasione dello sciopero indetto dalla Filt Cgil per l’intera giornata e che ha visto l’adesione unanime delle persone coinvolte.



Dalla loro voce ho appreso le ragioni dello stato di agitazione che vivono, causato dalla reiterata mancanza di risposte da parte della società Ferrero Spa: l’importante realtà produttiva dal 2016 ha ceduto la piattaforma di Mesagne, abbandonando i suoi ex dodici lavoratori ad una situazione di assoluta incertezza rispetto al proprio destino occupazionale. Il timore che si paventa è la chiusura della piattaforma locale, un esito da scongiurare, per le famiglie dei lavoratori direttamente interessati e per un territorio – la provincia di Brindisi – già fortemente segnato dalla piaga della disoccupazione.



Confermo la mia immediata disponibilità a favorire l’avvio di tavoli di confronto che aiutino a fare chiarezza sulla situazione, utili a garantire un epilogo sereno della vicenda, che possa fornire risposte adeguate alla legittime preoccupazioni dei lavoratori. Questo coerentemente con il profilo di una solida realtà aziendale che ha sempre vantato l’adozione di principi etici e morali rispettosi della dignità lavorativa del personale occupato al proprio interno. E che, attraverso i suoi vertici nazionali, solo pochi giorni fa, confermava a mezzo stampa un fatturato in crescita con performance di vendita in controtendenza con i dati generali sui consumi“.

On. Antonio Matarrelli – sindaco di Mesagne.