La solidarietà per le donne passa anche da “Viva Vittoria”

Nonostante manchino ancora mesi alla Giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, le volontarie dell’associazione “50&più” sono al lavoro per predisporre i quadrati in maglia, realizzati a ferri o a uncinetto, con i quali sarà ricoperta piazza Santa Teresa il prossimo 25 novembre. Con questi quadrati verranno realizzate delle coperte che poi serviranno per una raccolta fondi in favore dei centri antiviolenza Crisalide, Io donna e Ricomincio da me proprio per il sostegno alle donne vittime di violenza. Un lavoro di preparazione che viene coordinato dalle referenti del progetto Viva Vittoria Brindisi, Stefania Rescio e Filomena Pomes.