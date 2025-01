la start up brindisina “Green Independence” si aggiudica i bandi “Smart&Start” e “TecnoNidi”

La start up Green Independence si aggiudica

i bandi Smart&Start e TecnoNidi

I fondi saranno destinati allo sviluppo della rivoluzionaria tecnologia verde

New Artificial Leaf

Prevista l’apertura di un nuovo round di finanziamenti nel primo semestre del 2025

Brindisi, 14 gennaio 2025 – Green Independence, la start up pugliese impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per accelerare l’indipendenza energetica dai combustibili fossili, già supportata da diversi investitori tra cui Scientifica Venture Capital, Fondo H2, Plug and Play e CDP Venture Capital, per un totale di 1,4 milioni di euro da investitori privati, si è aggiudicata il bando Smart&Start di Invitalia, con un incentivo di 500.000 euro e il bando TecnoNidi della Regione Puglia, ottenendo un finanziamento di ulteriori 350.000 euro, raggiungendo così un totale di 1,1 milioni di euro da bandi pubblici.

Smart&Start è la misura di finanziamento gestita daInvitalia che sostiene la nascita e la crescita di startup ad alto contenuto innovativo su tutto il territorio nazionale.

TecnoNidi è il bando che la Regione Puglia ha dedicato a startup tecnologiche e a piccole imprese innovative che intendono avviare o sviluppare in Puglia piani di investimento a contenuto tecnologico finalizzati all’introduzione di nuove soluzioni produttive.

Green Independence, grazie alle nuove risorse, accelererà lo sviluppo della sua tecnologia rivoluzionaria: la New Artificial Leaf (NAL), un pannello solare evoluto e multifunzionale che lavora proprio come una foglia:desalinizza acque marine (o purifica le acque di scarto) e produce idrogeno verde in maniera totalmente indipendente dalla rete elettrica.

NAL è in grado di sfruttare fino a tre volte l’energia solare rispetto ai pannelli convenzionali e integra un innovativo sistema di purificazione dell’acqua che utilizza il calore residuo per purificarla o desalinizzarla. Durante il processo di desalinizzazione dell’acqua marina, NAL è in grado di generare fino a venti volte l’energia necessaria rispetto ai tradizionali sistemi, come l’Osmosi Inversa, che invece consumano energia per ottenere lo stesso risultato. Questa combinazione di efficienza energetica e sostenibilità rende NAL una soluzione unica nel panorama delle tecnologie green. Il prototipo della tecnologia sarà presentato in anteprima nel primo semestre dell’anno, segnando un passo decisivo nel percorso di crescita della start-up.

“L’assegnazione dei finanziamenti attraverso i bandi Smart&Start e TecnoNidi, che ci consentirà di accelerare lo sviluppo della NAL, rappresenta anche un ulteriore importante riconoscimento del valore di questa tecnologia, che ha un enorme potenziale di applicazione” ha commentato Marta Pisani, co-fondatore, COO & CMO di Green Independence.

“Siamo orgogliosi del supporto che importanti investitori istituzionali e privati stanno dando alla nostra realtà, che ha già riscosso l’interesse di rilevanti player nel settore multiutility. Per questo siamo lieti di annunciare che apriremo un nuovo round di finanziamento nel primo trimestre del 2025, rivolto a investitori istituzionali e privati interessati a sostenere la fase successiva di sviluppo e produzione di questa tecnologia rivoluzionaria per la generazione di energia pulita” ha dichiarato Alessandro Monticelli, fondatore, CEO e CTO di Green Independence.

GREEN INDEPENDENCE

Green Independence (GI) è una start-up innovativa che ha la missione di accelerare la transizione energetica dai combustibili fossili, fornendo soluzioni innovative per l’indipendenza energetica e l’accesso all’acqua pulita.

Grazie alla tecnologia New Artificial Leaf (NAL), GI propone un approccio integrato che sfrutta l’energia solare per generare elettricità, purificare e desalinizzare l’acqua, e produrre idrogeno verde a costi competitivi, garantendo funzionalità off-grid anche nelle aree più remote.

Sostenuta da investitori di rilievo e istituzioni italiane, Green Independence punta a stabilire nuovi standard nell’innovazione ecologica, rendendo l’energia pulita e l’acqua accessibili a tutti, indipendentemente dai limiti geografici. Con l’obiettivo di guidare una “rivoluzione decentralizzata” e sostenibile, GI è pronta a lasciare un’impronta significativa nel settore delle energie rinnovabili in tutto il mondo.