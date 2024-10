La storia del rione Sciabbiche

Convegno di natura storica venerdì pomeriggio presso palazzo Guerrieri a Brindisi. Il tema ha affascinato i tanti presenti all’evento. Si è’ parlato infatti del rione “Le Sciabiche” e dei suoi abitanti, partendo dal Medio Evo, passando per il periodo romano di Giulio, per arrivare al periodo intorno al 1400 quando il porto fu chiuso con materiale di risulta per difendere la città dagli aragonesi. Solo nel 1781, con Ferdinando IV di Borbone il porto fu riaperto ai traffici commerciali e anche le Sciabiche ripresero vita. Oggi sono pochi i residenti mentre sono tanti i brindisini che li trascorrono le serate estive e non, riempiendo i tanto locali di ristorazione. Sono intervenuti Francesco Serinelli, presidente del Rotary Valesio Brindisi, il prof. Antonio Caputo, il prof. Mario Longò di Unisalento, l’assessore Livia Antonucci, il dott. Francesco Lisco, la dott.ssa Angela Nesta e la dott.ssa Giuseppina Scarano.