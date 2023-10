LA STP ADESSO HA UNA MOTOBARCA ELETTRICA PER IL TRASPORTO VIA MARE

È stata presentata questa mattina alla città e alla stampa la nuova motobarca elettrica di STP

Brindisi, nell’ambito del Salone Nautico di Puglia – SNIM presso il Marina di Brindisi.

La nuova motobarca elettrica, sviluppata dal cantiere salentino della CATMARINE SRL, risulta

essere l’azione pilota prevista dal progetto SuMo, “Sustainable Mobility in the Port Cities of the

Southern Adriatic Area”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro

2014/2020.

L’imbarcazione è un catamarano con alimentazione elettrica, dalla lunghezza di 12 metri e con la

possibilità di trasportare fino a 38 persone: il motore elettrico consentirà di ridurre l’impatto

ambientale e le emissioni inquinanti abbattendo di 75 tonnellate/annue la produzione di CO2 e

sarà utilizzato, a partire dal prossimo mese di novembre, per potenziare il servizio di trasporto

pubblico della città di Brindisi e i collegamenti nell’area portuale della città e i vari quartieri .

Nel corso della presentazione è stato, altresì, annunciato che alla motobarca è stato assegnato il

nome “LEVANTE”, in onore del porto di Brindisi nel cui ambito svolgerà i propri servizi.

Durante l’evento sono intervenuti il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti della città di Brindisi

Massimiliano Oggiano, il Consigliere delegato della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese, il

Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano, il Presidente STP Brindisi

Salvatore Tomaselli e il JS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

Antonio Agrosì. Ha portato il suo saluto il Presidente dello SNIM Giuseppe Meo.

Obiettivo del progetto SuMo, finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 4 Obiettivo Specifico 4.1, è

quello di favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile ed a basso impatto ambientale,

migliorando l’efficienza dei trasporti pubblici ed offrendo ai cittadini delle alternative all’utilizzo

dell’auto. Il progetto coinvolge, oltre a Brindisi, le città portuali di Bar (Montenegro), Termoli

(Molise) e Valona (Albania).