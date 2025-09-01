La STP avvisa gli utenti: attenzione ad un profilo falso!

Ecco la nota della società:
Per l’ennesima volta la Società Trasporti Pubblici di Brindisi è costretta a denunciare la presenza di un profilo facebook, denominato “Trasporti pubblici a Brindisi”, totalmente falso e che riporta informazioni prive di ogni fondamento.
Nella pagina social, infatti, ci sono immagini “sottratte” all’archivio delle pagine ufficiali della società, così come ci sono informazioni (indirizzo, numero di telefono, sito internet) totalmente false.
La Società Trasporti Pubblici, pertanto, invita gli utenti a segnalare a facebook questa pagina “falsa” e a non tenere in alcuna considerazione offerte riguardanti il trasporto pubblico, così come concorsi e qualsiasi altra informazione che riguarda il trasporto pubblico in provincia di Brindisi.