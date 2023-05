LA STREET SCHOOL VERSO IL MONDIALE HIP HOP UNITE

Nei giorni scorsi, nell’Auditorium del Massimo a Roma, si è tenuta la gara dell’HIP HOP UNITE, in cui si sono scontrate tantissime realtà di danza urbana/Street Dance di decine di paesi partecipanti tra cui l’Italia, dove solo le prime cinque finaliste di ogni categoria hanno ottenuto l’accesso al Campionato Europeo e Mondiale HHU.

La Street School anche quest’anno si è qualificata per le successive fasi di gara. La fase Europea si terrà a giugno in Croazia, mentre la finalissima mondiale ad ottobre in Portogallo.

La crew in oggetto, i “KINGS OF THE SOUTH” è composta da: Francesca Caputo, Marika Perrucci, Ilaria Lacava, Carla Giovinazzo, Simona Lusito, Giulia Leone, Cecilia Di Lena, Syria Civitale, Giulia Baglivo, provenienti da Brindisi, Lecce e Taranto.

Già alla prima edizione italiana del 2019, la Street è salita sul podio in fue categorie: la crew PRINCE OF THE SOUTH per la categoria “Junior” e KIDS OF THE SOUTH per la categoria “Cadet” .

Sempre nello stesso anno e per la stessa competizione, abbiamo partecipato alla fase Mondiale a Leiden in Olanda, con crew dei bambini: KIDS OF THE SOUTH.

Nel Settembre 2022, dopo lo “STOP COVID” ci è stato possibile partecipare ai mondiali a Porto in Portogallo, arrivando in Finale con 2 crew coreografate dal Direttore Teddy Wigga.

La Street School oltre ai corsi per professionisti, ha anche corsi per principianti a partire dai bambini di 5 anni e anche per Adulti.

Lo spettacolo di fine anno si terrà il 17 giugno a Brindisi nel Capannone ex Montecatini – Costa Morena.

Le iscrizioni e le prove gratuite ripartiranno a Settembre.