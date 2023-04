LA STREET SCHOOL VOLA A PHOENIX A RAPPRESENTARE L’ITALIA PER L’OTTAVA VOLTA PER L’HIP HOP

La Street School di Brindisi anche quest’anno, per l’ottava volta, si è qualificata alla competizione mondiale di Hip Hop, nella categoria JC Megacrew, con la crew dell’Imperosquad Young. Il prestigioso risultato è stato ottenuto dopo aver superato nei giorni scorsi, a Padova, la famosa competizione dell’Italy Hip Hop International, che rappresenta la qualificazione italiana all’Hip Hop International Dance Championship, che si terrà a Phoenix tra il 30 luglio e il 6 agosto 2023.

Quarantasei Crew di tutta Italia si sono sfidate per ottenere, ciascuno per la propria categoria d’appartenenza, un posto sul podio, preliminare all’accesso al Whhidc 2023.

Ventuno ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni, alla loro prima esperienza in un’importante competizione, hanno guadagnato il terzo posto sul podio ottenendo la qualificazione per rappresentare l’Italia a Phoenix. Ancora una volta, il direttore artistico Teodoro Quaranta, in arte Teddy Wigga, ha riconfermato il suo valore in professionalità, creatività e passione per la danza!

Ricordiamo già lo scorso ottobre le Crew “Prince of the South”, “Kings of the South”, “Impero Squad”, hanno rappresentato l’Italia in Portogallo all’Hip Hop Unite World Championship.

La Street School di Teddy Wigga, padre fondatore della danza urbana nel capoluogo brindisino, è attiva dal 2010 con gli studi dell’hip hop abbracciando anche ulteriori discipline come la Dancehall, il Voguing e la danza Afro. Grazie ai suoi continui studi e aggiornamenti, Teddy Wigga riesce a formare centinaia di ballerini sin dalla tenera età nel territorio brindisino e anche oltre i confini provinciali. Wigga è anche invitato per stage di formazione anche in gran parte d’Italia e all’estero, formando anche nuovi insegnanti di danza e nascenti coreografi.