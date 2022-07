LA TABERNA LIBRARIA DI LATIANO VARA UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI

Estate, caldo, relax, vacanze e voglia di bevande fresche ma anche quella sete di cultura confronto e dialogo che sembra non appagarsi mai. A pensarci la Taberna Libraria di Latiano che ha estratto dal cilindro un calendario di proposte culturali, spaziando tra libri, musica e giochi, programmate lungo tutto il mese di agosto 2022.

Ecco quindi che torna il Taberna Book Festival, rassegna itinerante, che raggiungerà località quali San Vito dei Normanni, Monticelli di Ostuni, Avetrana, Francavilla Fontana, San Michele Salentino e San Donaci. Nelle meravigliose cornici che il territorio offre, eventi letterari e culturali all’aperto che abbracciano tutti i gusti e permettono anche di valorizzare e riscoprire, sotto forma di harem intellettuali, i beni del patrimonio artistico che lo ospitano.

Questo il programma completo:

3 agosto: Serata-spettacolo “E la luna è una palla ed il cielo un biliardo…” – Poesia e Musica di e con il cantautore e autore Gianluigi Cosi a San Vito dei Normanni;

5 agosto: presentazione dei libri “Gli eroi di via Fani” e “Muoio per te” alla presenza dell’autore Filippo Boni presenta a San Michele Salentino;

6 agosto: presentazione dei libri “Gli eroi di via Fani” e “Muoio per te” alla presenza dell’autore Filippo Boni presenta a San Donaci;

8 agosto Taberna Libraria on the road a Monticelli di Ostuni;

9 agosto: presentazione del libro “Il rosmarino non capisce l’inverno” alla presenza dello scrittore Matteo Bussola a Monticelli di Ostuni;

10 agosto: “Ciao Estate” giochi a squadre ed individuali per bambini e ragazzi; a seguire “Betta Caretta e gli amici della macchia” spettacolo di burattini con musica dal vivo, di e con Gianluigi Cosi a San Michele Salentino;

16 agosto: “Betta Caretta e gli amici della macchia” spettacolo di burattini con musica dal vivo, di e con Gianluigi Cosi a Monticelli di Ostuni;

17 agosto: Taberna Libraria on the road ad Avetrana;

21 agosto: serata-spettacolo tratta dal libro di Beppe Conti “Le leggende del ciclismo” a Monticelli di Ostuni;

23 agosto: Taberna libraria on the road a Monticelli di Ostuni;

25 agosto: “Luigi Tenco ed il mistero del festival del 1967“, serata cultural-musicale di e con Michele Piacentini, a San Vito dei Normanni;

26 agosto: “Luigi Tenco ed il mistero del festival del 1967“, serata cultural-musicale di e con Michele Piacentini, a Francavilla Fontana;

27 agosto: “Meravigliosamente Puglia“, serata-spettacolo a cura dello staff di Taberna Libraria, a San Michele Salentino;

29 agosto: presentazione del libro “1992-1994 The end” alla presenza dell’autore Andrea Spiri a San Vito dei Normanni;

30 agosto: presentazione del libro “1992-1994 The end” alla presenza dell’autore Andrea Spiri a San Michele Salentino;

31 agosto: serata-spettacolo tratta dal libro di Beppe Conti “Le leggende del ciclismo” a Francavilla Fontana.

Una rassegna che ha visto la collaborazione, per San Michele Salentino, del sindaco Giovanni Allegrini, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Tiziana Barletta, dell’Assessore alla Cultura Rosalia Fumarola e dell’Assessore allo Spettacolo Angela Martucci, per Francavilla Fontana, del sindaco Antonello Deuzzo, dell’Assessore alla Cultura Maria Angelotti e del Consigliere Comunale Mimmo Tardio, per San Vito dei Normanni, del sindaco Silvana Errico e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Pennella, per Monticelli di Ostuni, il Presidente del Consorzio Romano Tobia Carone, per San Donaci, le Cantine San Donaci .