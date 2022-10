La televisione continua a “regalarci” pagine da dimenticare, con tanta volgarità. Sabato 8 ottobre 2022, su rai1, durante la trasmissione “Ballando con le stelle” condotta da Milly Carlucci, è andato in scena un quadretto poco edificante che ha visto protagoniste due donne dello spettacolo: Selvaggia Lucarelli, opinionista, e la grande cantante Iva Zanicchi. La Lucarelli è ormai nota al pubblico per i suoi giudizi negativi e, spesso, offensivi e provocatori nei confronti dei concorrenti del programma. Dopo l’esibizione della Zanicchi nazionale, le ha dato zero come voto. Sicuramente la cantante non è una ballerina, ma è un’artista con una carriera di tanti anni di successi e non meritava un giudizio così negativo e demoralizzante. Zero non è un voto, è una bocciatura assoluta. Per esprimere una negatività, si può dare un quattro, ma sullo zero non c’è niente da discutere. La Zanicchi, però, da parte sua, non ha avuto un comportamento migliore, usando parole molto pesanti nei confronti della Lucarelli. In seguito, la cantante si è scusata, ma diciamolo francamente, entrambe dovrebbero chiedere scusa a tutta l’Italia. Una pagina che non avremmo mai voluto vedere, perché siamo stanchi del trash che, purtroppo, la televisione, giornalmente, ci regala. Siamo stanchi della volgarità a cui assistiamo e, soprattutto, da persone di una certa età che dovrebbero dare l’esempio. Tutto questo si fa per l’audience? Non è accettabile anche perché non sono episodi isolati e spesso vengono propinati orribili esempi di “non cultura”. Sarà un’immagine del periodo storico che stiamo vivendo? Anna Consales