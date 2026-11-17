Rispondo nel mio ruolo di Segretario Generale della UIL FP Brindisi, Gianluca Facecchia, raccogliendo il confronto sui fatti e lasciando del tutto da parte i toni personali che non appartengono al nostro modo di fare sindacato.

Il sindacato non può e non deve essere scambiato per il soggetto chiamato a rimediare o giustificare i problemi strutturali causati dalle scelte della Politica. È opportuno, dunque, rimettere ordine nella realtà dei fatti e chiarire le ragioni rigorose delle nostre posizioni.

C’è una ragione giuridica dirimente, troppo spesso ignorata da chi fa facile propaganda sulla pelle dei lavoratori, che spiega perché la UIL FP Brindisi rifiuta di sottoscrivere accordi per contratti stagionali in questo settore. Il contratto a tempo determinato di natura stagionale non è una formula a discrezione delle parti o un comodo escamotage per gestire i buchi di bilancio: esso trova applicazione esclusivamente per le attività tassativamente elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 (come agricoltura, turismo, industria conserviera) o espressamente individuate dai Contratti Collettivi Nazionali in relazione a reali picchi produttivi legati alle stagioni climatiche. L’assistenza e l’integrazione scolastica non sono attività connesse al clima o a picchi produttivi stagionali, bensì seguono rigidamente il calendario scolastico ministeriale. Sottoscrivere accordi che etichettano come “stagionale” un servizio strutturale e programmato significa per noi firmare un atto giuridicamente fragile e infondato, che espone i lavoratori a enormi rischi di contenzioso, precarizzazione mascherata e assenza di tutele reali. Una firma sindacale è una responsabilità seria: la UIL non avalla forzature di comodo che mettono a repentaglio i diritti dei lavoratori.

I lavoratori dell’integrazione scolastica subiscono da anni le conseguenze di decisioni politiche che hanno spesso privilegiato la gestione dei bilanci a discapito dei servizi sociali, arrivando persino a spostare capitoli di spesa per coprire buchi di bilancio. Sul piano normativo, ribadiamo cosa garantisce realmente la continuità occupazionale: la clausola sociale è lo strumento legale che consente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di transitare con le giuste garanzie nella nuova società in caso di cambio di gestione, mentre la normativa vigente non riconosce lo stesso livello di tutela ai contratti a termine, i quali, in caso di riduzioni o tagli al servizio, rappresentano storicamente i primi a perdere il posto di lavoro. Chi preferisce un contratto a tempo determinato mantiene ovviamente la propria libertà di scelta, ma il sindacato ha il dovere di indicare la rotta della stabilità, non della precarietà ciclica e dei “lavoratori fantasmi”.

La linea della UIL a livello nazionale e territoriale è infatti chiara e intransigente: basta con i lavoratori fantasmi. Un lavoratore che non può accedere a un mutuo, a un prestito o a una programmazione di vita serena a causa di un’occupazione intermittente non è un lavoratore tutelato. Accettare compromessi al ribasso significa abdicare alla missione storica del sindacato. Noi andiamo avanti per la strada della stabilità e della dignità professionale.

Respinti al mittente i tentativi di strumentalizzazione politica, la UIL FP Brindisi annuncia e porta avanti con determinazione lo stato di mobilitazione per rivendicare tutele reali per tutto il personale dell’integrazione scolastica, fondato sui seguenti punti:

Punto elenco Stabilità occupazionale e rifiuto di formule stagionali prive di copertura legale e di prospettiva.

Punto elenco Retribuzione per quattordici mensilità.

Punto elenco Riconoscimento e retribuzione di tutte le ore lavorate, comprese quelle svolte nell’assistenza durante le gite scolastiche e le attività extra-aula, spesso non contabilizzate correttamente.

Ci auguriamo che la Politica — di destra e di sinistra — decida finalmente di dedicare tempo, attenzione e risorse concrete a questi operatori, anziché polemizzare con chi li rappresenta ogni giorno sul campo. La UIL FP non si ferma e continua a stare dalla parte dei lavoratori, con la schiena dritta, nel pieno rispetto della legge e con lo sguardo rivoluto alla tutela dei diritti effettivi.

Gianluca Facecchia

Segretario Generale UIL FP Brindisi