La Uil Fpl ha proclamato lo stato di agitazione del personale del 118

Questa O.S., a seguito dell’assemblea svoltasi con i dirigenti sindacali del servizio in oggetto, preso

atto dell’accordo sottoscritto con le OO.SS. in sede di internalizzazione, riteniamo che la società

Sanitaservice ASL/BR non abbia ottemperato a quanto sottoscritto.

È palese che la società Sanitaservice abbia accumulato diverse migliaia di ore straordinarie eseguite

e pagate ai dipendenti del medesimo servizio; è inoltre noto che, a tal proposito, si è provveduto a

un parziale aumento contrattuale (due ore settimanali). Si fa inoltre notare che la Sanitaservice e

l’ASL di Brindisi continuano ad essere la cenerentola della Puglia, unica come sempre in tutto,

anche a differenza dei colleghi delle rimanenti province, internalizzati direttamente con contratto

full-time.

Adesso ci chiediamo perché la Sanitaservice, l’ASL/BR e la Regione Puglia non abbiano

provveduto a completare l’orario lavorativo del personale part-time di tale servizio.

Qualcuno ci risponderà sicuramente che non c’erano abbastanza risorse economiche; FALSO!

Vogliamo far presente alle S.V. che leggono per competenza che la Sanitaservice, oltre al lavoro

straordinario rientrato in parte, ha un debito di circa 15.000 ore di banca ore accumulato dai

lavoratori in questi due anni. Quindi è chiara una strategia mirata al risparmio a discapito dei

lavoratori, non tenendo presenti anche le assunzioni fatte a tempo determinato per far fronte alle

sostituzioni. Forse questo servizio è stato sotto stimato quando fu stilato il Business Plan necessario

all9internalizzazione del servizio 118.

Pertanto, per quanto sopra scritto, la UIL FPL BRINDISI PROCLAMA LO STATO DI

AGITAZIONE di tutto il personale del 118, con indizione di un’assemblea aperto a tutti i lavoratori

il 20 settembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede della Direzione Generale di Via

Napoli.

La scrivente UIL FPL BRINDISI comunica che, come consentito dalla legge, avvierà lo stato di

agitazione di tutti i dipendenti del servizio in epigrafe e comunicherà nei prossimi giorni le date di

manifestazione per decidere, insieme ai dipendenti, le azioni da intraprendere, così come previsto

dalla legge 146/90 e modificata dalla legge 83/2000.

F.to Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia