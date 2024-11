La vaccinazione antinfluenzale e anti Covid arriva nelle farmacie

Federfarma Brindisi informa la cittadinanza che è ora possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2024/2025 e quella anti Covid aggiornata alla variante JN.1, presso le farmacie di Brindisi e provincia, senza costi a carico dell’utente.

L’accesso al servizio è molto semplice, tutti i maggiorenni che non abbiano specifiche controindicazioni potranno recarsi presso le farmacie aderenti e chiedere di fare il vaccino antinfluenzale e/o anti Covid. Per conoscere le farmacie che effettuano la vaccinazione nel proprio comune è possibile consultare l’elenco aggiornato sul sito dell’Ordine dei farmacisti di Brindisi al seguente link https://www.ordinefarmacistibrindisi.it/. Inoltre, le farmacie aderenti esibiranno nei propri locali la locandina informativa.

Questa nuova opportunità offerta al cittadino rientra nell’ambito di quelle previste dalla “Farmacia dei servizi” che è un ampliamento delle funzioni delle farmacie a supporto del Servizio sanitario nazionale.

«Siamo soddisfatti di poter offrire questo nuovo servizio ai cittadini – afferma la presidente di Federfarma Brindisi Donatella Martucci – le nostre farmacie sono sempre di più un punto di riferimento nei territori. Siamo in tutti i quartieri e rappresentiamo un punto di accesso immediato e sicuro grazie alla professionalità dei nostri farmacisti. Invitiamo la popolazione a fare riferimento alle farmacie sia per la vaccinazione che per i nuovi servizi di prevenzione, screening e test diagnostici già attivi a beneficio della salute». Federfama Brindisi ringrazia, inoltre, il Dipartimento Prevenzione e l’Area farmaceutica dell’Asl di Brindisi per la preziosa collaborazione ed il supporto nello svolgimento del servizio e tutti i titolari di farmacia ed i farmacisti che si sono messi a disposizione per offrire ai cittadini la nuova attività.