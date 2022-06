LA VERITA’ SUL DEPOSITO CARBURANTI A COSTA MORENA. SI FARA’, CON I PARERI NULLI DI COMUNE E PROVINCIA E CON IL PARERE POSITIVO DELL’ASI

Sembra ormai spianata la strada per la realizzazione, nel porto di Brindisi, di un deposito di benzina e gasolio su iniziativa della società Brundisium. Il Ministero per la Transizione Ecologica, infatti, ha emesso un provvedimento con cui si dichiara concluso positivamente il procedimento avviato per concedere l’autorizzazione alla costruzione di tale deposito che conterrà fino al 27.000 metri cubi di carburanti.

Ma proprio attraverso una lettura del documento emanato dal Dal Ministero si evince che a volte dalle parole ai fatti ce ne passa…

In realtà, il provvedimento è stato emanato sulla base del parere positivo espresso dal Consorzio ASI di Brindisi (a guida del presidente Vittorio Rina) e dei pareri sostanzialmente nulli del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi. In realtà, il parere del Comune doveva essere supportato da una delibera di Consiglio Comunale (e così non è stato), mentre quello della Provincia doveva essere espresso dai settori competenti (e così non è stato). Grazie anche a tutto questo, quel deposito di carburanti potrà nascere nel porto di Brindisi. Tutto il resto conta davvero poco…